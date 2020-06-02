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Тематическую инсталляцию установят во Владивостоке ко Дню города

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На центральной площади Владивостока ко Дню города планируют установить тематическую инсталляцию. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Как рассказали в городском управлении дорог и благоустройства, уже завершились основные подготовительные работы, в скором времени начнется установка тематической экспозиции. Она представляет собой паруса, объемные цифры и буквы, которые составят фразу «160 лет».

По словам начальника отдела текущего содержания и озеленения управления Ольги Цой, после монтажа конструкций к работам приступят сотрудники предприятия «Содержание городских территорий». Они высадят цветы и кустарники.

Помимо этого, в районе центральной площади установят новые гранитные лавочки и вазоны с деревьями и цветами. Полностью завершить все работы планируется ко Дню города, 2 июля, добавила Ольга Цой.

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