Две сотни человек заразились коронавирусом в Урюпинском интернате

На севере Волгоградской области завершились процедуры по выявлению заболевших COVID-19. Результаты показали, что в Урюпинском психоневрологическом интернате 200 человек подхватили новую коронавирусную инфекцию. Последние положительные тесты из лабораторий пришли 1 июня. В тот же день из интерната в стационарные госпитали Волгограда были вывезены 63 получателя социальных услуг.

«Сегодня в Волгоград планируется еще шесть человек вывезти. Это те, у кого КТ (компьютерная томография. — Ред.) показала пневмонию. Сегодня заканчивается диагностика всех получателей услуг и сотрудников интерната», — заявил Николай Алимов, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области.

Как отмечает ресурс «НовостиВолгограда.ру», в региональном Роспотребнадзоре подозревают, что в работающее в закрытом режиме учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов инфекцию занес один из сотрудников.

Ранее в Миллеровском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Это уже третье учреждение, подведомственное министерству труда региона, где за неделю произошла вспышка инфекции. Главе минтруда было направлено представление с требованием принять меры.

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