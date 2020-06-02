Россию не уведомляли о планирующемся саммите «нормандской четверки»

Россия не получала сообщений о запланированном разговоре глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия).

«Такой информации (о новом разговоре глав МИД стран «нормандской четверки». — Ред.) нет», — сообщили ТАСС в ведомстве во вторник, 2 июня.

Ранее, во вторник, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новая встреча «четверки» состоится в ближайшее время. При этом точную дату глава украинского МИДа не назвал.

Предыдущий разговор глав «нормандской четверки» состоялся 30 апреля. Тогда в ходе видеоконференции представители стран договорились, что Трехсторонняя контактная группа в ближайшее время определит дату прекращения огня в Донбассе.

В Кремле в свою очередь заявили об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Отмечалось, что у Москвы есть однозначная позиция по разрешению данного конфликта — это соблюдение и выполнение Минских соглашений.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.