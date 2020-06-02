Прямой эфир

Банду грабителей магазинов задержали в Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали группу грабителей из Екатеринбурга. Восемь человек по ночам с 29 мая по 1 июня успели обокрасть несколько магазинов, ущерб составил около 20 тыс. рублей.

Двух подозреваемых вычислили по горячим следам. Одного из них полицейские задержали в районе дома № 15 по улице Бориса Ручьева, а за другим пришлось гнаться по реке Ай. Как рассказал сотрудник отдельной роты ППС ОМВД по Златоусту Александр Пупышев, мужчина пытался скрыться вплавь.

«Задерживал я лично, пришлось применить интуицию, смекалку, догонять его вплавь», — поделился Александр Пупышев. Затем полицейские нашли остальных участников группировки, пишет 1obl.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Банду грабителей грузовых поездов будут судить в Тверской области
Банду подростков обвиняют в грабеже со смертью потерпевшего на Ставрополье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020