Банду грабителей магазинов задержали в Челябинской области

В Златоусте Челябинской области полицейские задержали группу грабителей из Екатеринбурга. Восемь человек по ночам с 29 мая по 1 июня успели обокрасть несколько магазинов, ущерб составил около 20 тыс. рублей.

Двух подозреваемых вычислили по горячим следам. Одного из них полицейские задержали в районе дома № 15 по улице Бориса Ручьева, а за другим пришлось гнаться по реке Ай. Как рассказал сотрудник отдельной роты ППС ОМВД по Златоусту Александр Пупышев, мужчина пытался скрыться вплавь.

«Задерживал я лично, пришлось применить интуицию, смекалку, догонять его вплавь», — поделился Александр Пупышев. Затем полицейские нашли остальных участников группировки, пишет 1obl.ru.