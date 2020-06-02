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Путин заявил о своевременных мерах правительства в борьбе с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России в ситуации борьбы с коронавирусом предпринимало все действия своевременно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 2 июня.

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«Кстати говоря, по борьбе с коронавирусом нам пока в целом удается действовать именно так, за что слова особой признательности нашим медикам, и должен отметить, правительство действовало своевременно», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, динамика изменений в мире нарастает и, чтобы отвечать на вызовы, необходимо действовать выверенно, профессионально и результативно.

Глава государства признал, что коронавирус оказал серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю. Он отметил, что на текущий момент важно не только стабилизировать ситуацию в экономике, но и оказать помощь гражданам и компаниям.

«Нужно добиться долгосрочных структурных изменений российской экономики, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития», — добавил Путин.

Кроме того, в ходе этого совещания Мишустин представил план восстановления экономики России. Он обойдется, по данным премьер-министра, в 5 трлн рублей.

В свою очередь, Путин одобрил данный проект. По мнению президента, правительство и остальные ведомства проделали серьезную работу и подготовленный документ можно взять за основу.

В России с начала эпидемии выявлен 423 741 случай заболевания COVID-19, 186 985 пациентов полностью выздоровели. По данным на 2 июня, суточный рост числа новых случаев COVID-19 снизился в РФ до рекордно низких 2,1%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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