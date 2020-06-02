Совфед разрешил старшекурсникам преподавать в школах

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий учащимся старших курсов педагогических вузов преподавать в школах до получения диплома.

В закон «Об образовании в РФ» предлагается внести изменения, согласно которым право на преподавание в школах получат студенты четвертого курса и выше, успешно сдавшие сессию. При этом с третьего курса студенты технических вузов смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам — секции и кружки, например, такие как робототехника.

Регламент допуска студентов к работе согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд. При этом работодатель будет определять, соответствует ли образовательная программа студента тематике дополнительных общеобразовательных программ.

На воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона «Об образовании», подлежащих аттестации и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля прошлого года и принят 23 июля 2019 года в первом чтении. Его рассмотрение во втором чтении было перенесено на ноябрь, а затем на февраль 2020 года. Законопроект позволяет обучающимся старших курсов по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заниматься педагогической деятельностью до получения диплома.