Прямой эфир

«Семеновские чтения» проведут в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми утвердили план мероприятий «Об увековечении памяти Николая Семенова и праздновании 125-летия со дня его рождения». Он включает проведение 13 мероприятий, в том числе круглые столы в вузах республики, посвященные жизни и научной деятельности Семенова, виртуальные выставки, интерактивные уроки и лекции.

Как сообщает ИА «Комиинформ», главным мероприятием должны стать «Семеновские чтения». Так будет называться Всероссийская научная конференция памяти академика Академии наук СССР. Она намечена на октябрь 2021 года. Площадкой для конференции выбрали Сыктывкарский государственный университет.

Николай Семенов является русским и советским физикохимиком и педагогом. Он считается одним из основоположников химической физики. Семенов внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Он был единственным советским лауреатом Нобелевской премии по химии. Дважды Герой Социалистического Труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Химик оценила эффективность американского лекарства против COVID-19
Ученый предрек появление «апокалиптического» вируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020