«Семеновские чтения» проведут в Коми

В Коми утвердили план мероприятий «Об увековечении памяти Николая Семенова и праздновании 125-летия со дня его рождения». Он включает проведение 13 мероприятий, в том числе круглые столы в вузах республики, посвященные жизни и научной деятельности Семенова, виртуальные выставки, интерактивные уроки и лекции.

Как сообщает ИА «Комиинформ», главным мероприятием должны стать «Семеновские чтения». Так будет называться Всероссийская научная конференция памяти академика Академии наук СССР. Она намечена на октябрь 2021 года. Площадкой для конференции выбрали Сыктывкарский государственный университет.

Николай Семенов является русским и советским физикохимиком и педагогом. Он считается одним из основоположников химической физики. Семенов внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Он был единственным советским лауреатом Нобелевской премии по химии. Дважды Герой Социалистического Труда.