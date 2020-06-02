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Томских безработных привлекут к сельхозработам и сборам дикоросов

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Главы районов и городов Томской области проведут детальный анализ ситуации на местных рынках труда. Такое поручение им дал губернатор Сергей Жвачкин. Он выступил с инициативой решить проблему безработицы за счет сезонной занятости.

В регионе с 31 марта по 15 июня закрыты предприятия сферы обслуживания, компании общественного питания работают только навынос. В связи с этим эксперты прогнозируют неизбежный рост безработицы.

В областной администрации состоялось еженедельное совещание с главами муниципальных образований, на котором обсуждалась проблема занятости. По словам Жвачкина, в разгаре сейчас сельскохозяйственный сезон, дорожно-ремонтные работы, судоходство, строительно-монтажные работы. Кроме того, в некоторых районах начали собирать дикоросы. Это можно использовать для того, чтобы решить проблему занятости в регионе.

Как пишет РИА «Томск», с 1 апреля на учет в службу занятости встали около 13 тыс. человек. Как выяснилось, из них менее 3 тыс. человек потеряли работу после введения ограничений. Большинство не работали давно, либо работали в теневом секторе, получая зарплату в конвертах.

Также сообщается, что в апреле на учет в качестве ищущих работу поставили в 1,3 раза больше человек, чем в период с января по март. Численность зарегистрированных безработных выросла на 2,919 тыс. человек и составила 9,021 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в Томской области вырос с 1,12 до 1,67% экономически активного населения.

2 июня министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на данный момент количество безработных, которые состоят на учете в центрах занятости, составляет 2,1 млн человек.

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