Нелегальных торговцев валютой задержали в Брянской области

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали двоих торговцев валютой в Брянской области. Доход мужчин за несколько лет составил около 8 млн рублей.

По данным следствия, подозреваемые занимались куплей-продажей наличной иностранной валюты. Они парковали автомобили возле банка и производили обмен долларов и евро. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В ходе обысков в квартирах задержанных и при осмотре автомобилей было изъято $34 тыс. и €17,5 тыс. Кроме того, обнаружено боле 2 млн рублей.

В отношении торговцев возбуждено уголовное дело.