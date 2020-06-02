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Новые классы для детей с аутизмом откроют в Липецке

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Два новых ресурсных класса для детей с расстройством аутистического спектра откроют в Липецке. Школы выделили необходимые помещения и ведут набор тьюторов.

В городе существует три ресурсных класса, которые работают на базе школ №26, 30 и 60. Еще два класса откроются с 1 сентября в школах №26 и 27. Об этом сообщает GOROD48.

По словам председателя департамента образования Липецка Светланы Бедровой, в учреждениях состоялись встречи с родителями будущих учеников. С ними обсудили вопросы зачисления в школы, особенности взаимодействия с педагогами, детьми и другими родителями, а также необходимость формирования толерантной среды в коллективах. В школах назначили кураторов ресурсных классов и определили педагогов, ведется набор тьюторов.

Для открытия ресурсных классов власти Липецка изучили соответствующий опыт соседних регионов и приняли участие во всероссийских семинарах.

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