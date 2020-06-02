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Площадь лесных пожаров сократилась в Якутии почти на 300 га

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В Республике Саха (Якутия) на 300 га сократилась площадь лесных пожаров. Об этом рассказал начальник республиканского ГУ МЧС Павел Гарин.

По его словам, за сутки количество пожаров сократилось на два, площадь возгораний уменьшилась на 296 га. Этому способствовало тушение огня, а также исключение пожаров, находящихся в зоне контроля, пишет ИА SakhaNews.

«Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. Также проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах республики», — заявил Гарин.

По оперативным данным Авиалесоохраны, сейчас в республике действуют два природных пожара. Их общая площадь, пройденная огнем, превышает 11 тыс. га. Площадь активного горения составляет 17,24 га.

За прошедшие сутки в тушении лесов были задействованы 22 человека и семь единиц техники. В готовности находится группировка авиации МЧС.

В конце мая метеорологи предупредили Сибирь о «зомби-пожарах», сохранившихся под землей с прошлого года. Такие очаги могут уходить под землю и месяцами тлеть в торфяниках, а затем заново вспыхивать при потеплении.

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