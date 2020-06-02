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Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Она располагается в элитном поселке Герцлия Питуах — северном пригороде Тель-Авива, где находятся резиденции послов. Об этом сообщает издание Globes со ссылкой на близкий к сделке источник.

По его словам, стоимость недвижимости составляет почти $65 млн. «Незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, была совершена самая дорогая сделка по продаже жилой недвижимости в истории Израиля. <…> Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович купил недвижимость в Герцлии-Питуах за 226 млн шекелей ($64,5 млн)», — сказал источник.

По информации журналистов, площадь участка, примыкающего к вилле, составляет порядка 9,5 тыс. кв. м. Основная часть собственности — дом. С 2006 года его владельцем был британский управляющий хедж-фондами Алан Ховард, соучредитель Brevan Howard Asset Management, сообщает телеканал «360».

Прежний владелец купил виллу за $9 млн и потратил огромные средства на улучшение недвижимости, расширив участок с 6,5 тыс. до 9,5 тыс. кв. м и построив два здания, которые спроектировал архитектор Орли Шрем.

Также на территории находятся бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для мероприятий, и теннисный корт.

Абрамовичу также принадлежит отель-бутик «Варсано» с прилегающим участком в южной части Тель-Авива и здание в Тель-Авиве неподалеку от набережной, расположенное напротив элитного комплекса Бейт ха-Текстиль, передает НСН.

Абрамович получил гражданство Израиля в 2018 году. Благодаря этому у бизнесмена появилась возможность безвизового въезда в Великобританию, где в то время ужесточили требования.

Недавно Абрамович вошел в двадцатку самых богатых жителей Британии, пишет «Федеральное агентство новостей». По версии журнала Forbes, он входит в десятку самых богатых россиян. Его состояние составляет $11,3 млрд.

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