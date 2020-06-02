Прямой эфир

Почти 1 млрд рублей направят на закупку троллейбусов в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске объявлены торги на закупку нового электрического транспорта. Троллейбусы приобретут в лизинг на пять лет.

На нужды Омска планируется приобрести 33 транспортных средства, на эти цели выделено около 1 млрд рублей. Обновить четверть подвижного состава удалось благодаря федеральной субсидии в рамках программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В течение пяти лет власти Омска должны выплатить около 500 млн рублей в рамках договора по лизингу. В конкурсной документации указано, что троллейбусы должны быть новыми, иметь вместимость не менее 40 посадочных мест. Кроме того, транспорт будет низкопольным, с функцией понижения пола на остановочных комплексах. Для размещения колясок будут установлены страховочные ремни.

Поставщик, определенный в рамках конкурса, должен передать троллейбусы городу до 20 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье разрешат оплату банковскими картами при проезде на транспорте
В Москве заметно выросло количество пассажиров транспорта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020