Почти 1 млрд рублей направят на закупку троллейбусов в Омске

В Омске объявлены торги на закупку нового электрического транспорта. Троллейбусы приобретут в лизинг на пять лет.

На нужды Омска планируется приобрести 33 транспортных средства, на эти цели выделено около 1 млрд рублей. Обновить четверть подвижного состава удалось благодаря федеральной субсидии в рамках программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В течение пяти лет власти Омска должны выплатить около 500 млн рублей в рамках договора по лизингу. В конкурсной документации указано, что троллейбусы должны быть новыми, иметь вместимость не менее 40 посадочных мест. Кроме того, транспорт будет низкопольным, с функцией понижения пола на остановочных комплексах. Для размещения колясок будут установлены страховочные ремни.

Поставщик, определенный в рамках конкурса, должен передать троллейбусы городу до 20 ноября.