Кусок скалы обрушился на трассу на Алтае

В Республике Алтай на одной из трасс в Чулышманской долине произошло обрушение скальной породы. На 41-м км дороги Балыктуюль–Балыкча на проезжую часть рухнул валун, отвалившийся от скалы.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на дорожные службы, обошлось без пострадавших. Аварийные службы организовали объезд. Насколько сильно повреждена проезжая часть — не уточняется.

27 мая сообщалось о землетрясении на территории Горного Алтая. Подземные толчки были зафиксированы в 187 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Их магнитуда составляла 3,1.