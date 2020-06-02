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Парад Победы в Нижнем Тагиле не будут проводить 24 июня

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Проведение парада Победы решили отложить в Нижнем Тагиле (Свердловская область) из-за эпидемиологической ситуации. Как пояснил мэр города Владислав Пинаев, обстановка не позволяет назначить массовые мероприятия на 24 июня. Поэтому парад состоится позднее.

Ранее Пинаев заявлял, что уже договорился с ОАО НПК «Уралвагонзавод» об участии в шествии новейшей техники. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Напомним, 26 мая президент России Владимир Путин объявил о проведении парада 24 июня. Также глава государства предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

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