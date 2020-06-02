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Песков рассказал об очередности снятия ограничений в разных регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 июня, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер по всей стране за исключением Москвы. Соответствующий вопрос ему задали журналисты во время общения чиновника с прессой.

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По его словам, на данный момент в стране наблюдается «разноскоростной переход» на стадии ослабления карантинных мер. Ответственность и полномочия для подобных решений лежат непосредственно на региональных властях. Губернаторы, исходя из эпидемиологической ситуации в координации с федеральным центром, самостоятельно принимают решения о продолжении, ужесточении или смягчении карантинных мер.

«В целом по России ситуация имеет тенденцию к стабилизации. К стабилизации, и дает повод для осторожного оптимизма, как уже до этого говорилось. Поэтому каждый губернатор, поскольку он лучше понимает ситуацию на местах, принимает самостоятельное решение — разумеется, в координации с федеральным центром», — заявил журналистам Песков.

Таким образом, в случае улучшения эпидемобстановки в регионах быстрее, чем в Москве, в них могут быть сняты ограничительные меры, а в столице — продлены.

Ранее, во вторник, оперштаб отметил, что суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%. Всего за минувшие сутки в стране выявлено 8 863 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Накануне это цифра составляла 9035.

По состоянию на 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровело 186 985 человек. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Москве — 185 374, а наименьшее число заражений коронавирусом в стране подтверждено в Ненецком автономном округе — 74.

корона

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. В столице частично началась деятельность сферы услуг. При этом в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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