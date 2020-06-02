Число краж и изнасилований снизилось в Петербурге

В Санкт-Петербурге за время режима самоизоляции уменьшилось число выявленных краж, ограблений и изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам правопорядка и безопасности в социальной сети «ВКонтакте».

За первые четыре месяца этого года в Петербурге на 17% снизилось количество краж; грабежей и разбоев зафиксировано меньше на 14% и 25% соответственно. Вполовину сократилось число заявлений об изнасилованиях и покушениях на изнасилование.

Как отметила председатель ведомства Ольга Аришина, несмотря на периодические появления в интернете недостоверной информации о росте преступности в связи с введением дополнительных ограничений, это не находит подтверждения в реальных цифрах криминогенной статистики, передает телеканал «78». При этом на фоне пандемии петербуржцы стали чаще становиться жертвами аферистов.

Напомним, в начале мая появилась информация о новом виде мошенничества в России. Сбербанк оперативно отреагировал на запрос правоохранительных органов по Санкт-Петербургу о возможном факте преступлений в отношении клиента банка. Злоумышленники предлагали получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей или присылали СМС с предложением улучшить ее за 10–300 тыс. рублей.