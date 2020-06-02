Прямой эфир

Число краж и изнасилований снизилось в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге за время режима самоизоляции уменьшилось число выявленных краж, ограблений и изнасилований. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по вопросам правопорядка и безопасности в социальной сети «ВКонтакте».

За первые четыре месяца этого года в Петербурге на 17% снизилось количество краж; грабежей и разбоев зафиксировано меньше на 14% и 25% соответственно. Вполовину сократилось число заявлений об изнасилованиях и покушениях на изнасилование.

Как отметила председатель ведомства Ольга Аришина, несмотря на периодические появления в интернете недостоверной информации о росте преступности в связи с введением дополнительных ограничений, это не находит подтверждения в реальных цифрах криминогенной статистики, передает телеканал «78». При этом на фоне пандемии петербуржцы стали чаще становиться жертвами аферистов.

Напомним, в начале мая появилась информация о новом виде мошенничества в России. Сбербанк оперативно отреагировал на запрос правоохранительных органов по Санкт-Петербургу о возможном факте преступлений в отношении клиента банка. Злоумышленники предлагали получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей или присылали СМС с предложением улучшить ее за 10–300 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге раскрыли схему кражи денег с банковских счетов
В мэрии Москвы не увидели роста преступности среди мигрантов во время пандемии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020