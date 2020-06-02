Прямой эфир

Глубоководный аппарат задействовали в поисках дайвера в Уссурийском заливе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС Приморского края продолжает поиски дайвера, пропавшего в Уссурийском заливе во второй половине дня 30 мая. В операции задействовали глубоководный телеуправляемый аппарат.

Как рассказали в краевом МЧС, мужчина погрузился в воду на глубину 50 м недалеко от мыса Ахлестышева на острове Русский. Дайвер хотел освободить запутавшийся якорь одного из катеров. На поверхность он не выплыл, пишет РИА «Восток-Медиа».

Капитан катера изначально предпринял попытки самостоятельного поиска, но они не привели к результату. Через пару часов после вызова на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, которые продолжили поиски до темноты. Затем к операции подключились проходящие суда.

Утром 2 июня в поисках задействовали глубоководный телеуправляемый аппарат «Обзор-150». Также к мероприятию присоединились еще четверо спасателей на одном плавсредстве и 36 водолазов — по шесть в водолазной партии.

Поиски продолжаются.

26 мая сообщалось, что в Комсомольском районе Хабаровского края идут поиски 66-летнего мужчины, пропавшего в первых числах мая. Он отправился в поселок Мачтовый, и пока о его судьбе ничего не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция и волонтеры ищут рыбака в Хабаровском крае
Тело пропавшей в Мурманской области девочки нашли в реке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020