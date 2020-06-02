Глубоководный аппарат задействовали в поисках дайвера в Уссурийском заливе

МЧС Приморского края продолжает поиски дайвера, пропавшего в Уссурийском заливе во второй половине дня 30 мая. В операции задействовали глубоководный телеуправляемый аппарат.

Как рассказали в краевом МЧС, мужчина погрузился в воду на глубину 50 м недалеко от мыса Ахлестышева на острове Русский. Дайвер хотел освободить запутавшийся якорь одного из катеров. На поверхность он не выплыл, пишет РИА «Восток-Медиа».

Капитан катера изначально предпринял попытки самостоятельного поиска, но они не привели к результату. Через пару часов после вызова на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, которые продолжили поиски до темноты. Затем к операции подключились проходящие суда.

Утром 2 июня в поисках задействовали глубоководный телеуправляемый аппарат «Обзор-150». Также к мероприятию присоединились еще четверо спасателей на одном плавсредстве и 36 водолазов — по шесть в водолазной партии.

Поиски продолжаются.

26 мая сообщалось, что в Комсомольском районе Хабаровского края идут поиски 66-летнего мужчины, пропавшего в первых числах мая. Он отправился в поселок Мачтовый, и пока о его судьбе ничего не известно.