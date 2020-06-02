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Полуторамесячная норма осадков выпала в Брянске за четыре дня

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Фото: Pixabay
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В Брянске за четыре дня выпало 80 мм осадков, что соответствует полуторамесячной норме. Основные жалобы на подтопления поступили из Бежицкого района.

Город попал в аномальную зону осадков в последние дни мая. На улицах города работала спецтехника. Только на улице Вокзальной, где подтопило несколько частных домовладений, было откачано 200 кубометров дождевой воды. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

Также работы велись на улице Металлистов в районе перекрестка с улицей Ульянова. Там удалось остановить подтопление домов после ликвидации земляной насыпи, которая перекрыла водоотводную канаву.

В мэрии уточнили, что обустройство водоотводной системы Брянска ведется с 1960-х годов. За несколько десятилетий было проложено около 35 км ливневой канализации. С 2016 по 2019 год построено 12,1 км ливневок.

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