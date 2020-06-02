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В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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Министерство обороны России для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом рассказали журналистам во вторник, 2 июня, в ведомстве, передает ТАСС.

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По данным Минобороны, среди 50 добровольцев — пять женщин. «Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — отметили в министерстве.

Добровольцев отбирали по всей России. 3 июня первая группа приедет в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Там проведут их предварительное обследование и подготовку к эксперименту.

Разработка вакцины от коронавируса

Как ранее доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разрабатывают вакцину от коронавируса. Лабораторные исследования предполагалось завершить до 1 июня. Клинические, то есть испытания на людях, завершить хотели до конца июля.

Как в конце мая заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, первые образцы вакцины от коронавируса могут стать доступными в августе-сентябре для медицинских сотрудников. 28 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала сроки, к которым в России могут получить вакцину от коронавируса.

Разработки «Росатома»

Исследователи госкорпорации «Росатом» разработали метод лечения коронавируса способом дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Проект получил название «Светящийся газ», сообщает «Газета.ру».

«До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать», — рассказал директор одного из ведущих научных центров госкорпорации Андрей Говердовский газете «Страна Росатом».

По состоянию на утро 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровели 186 985 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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