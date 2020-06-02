Названы самые популярные схемы обмана покупателей в Сети. Воры под разными предлогами заманивают на фишинговый сайт. Ресурс заражает гаджеты вирусом и крадет данные банковской карты. Вторая схема: продажа товаров по заниженной цене. Человек оплачивает покупку, но ничего не получает. На третьем месте: создание копий сайтов известных магазинов. Попав на портал, покупатель не увидит ни денег, ни своего заказа.