Объёмы производства золота в РФ могут увеличить вдвое. Депутаты готовят проект отмены ввозного НДС на драгметаллы. Сейчас предприятия отчисляют налог в размере 20%. Издержки заводы компенсируют, увеличивая стоимость сырья. Из-за этого переработка золота в России невыгодна для других стран. Отмена НДС приведёт к росту импорта. В свою очередь, загрузка заводов даст стране тысячи рабочих мест и увеличение золотого запаса.