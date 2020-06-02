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В Токио зафиксирован резкий скачок заболеваемости COVID-19

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Viola Kam
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Резкий скачок количества новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Токио. Об этом 2 июня сообщил телеканал NHK.

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Впервые с 14 мая за сутки в городе зарегистрировано более 30 новых случаев заболевания COVID-19. В то же время в городе Китакюсю на юго-западе страны за последние 10 дней заразились 113 человек. Городские власти объявили о второй волне коронавируса и попросили граждан не покидать свои дома. При этом, по мнению властей, на данный момент нет оснований для ввода ЧС в префектуре Фукуока, где расположен Китакюсю.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 2 июня, в Японии зафиксировано 16 884 случая заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 892 человек.

25 мая директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан напомнил, что страны должны быть готовы ко второй волне COVID-19, заболеваемость может в любой момент вновь пойти вверх.

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