Уволенная из-за плана по штрафам сотрудница полиции Новосибирска подала в суд

Уволенная после скандала бывшая сотрудница полиции Новосибирска, установившая для своих подчиненных план по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, через суд требует восстановить ее на службе. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Калининский районный суд Новосибирска.

«В суд поступило исковое заявление о восстановлении на работе бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску», — говорится в сообщении на сайте суда.

Заявление Елены Устиновой к МВД России и Минфину РФ поступило 1 июня. Женщина просит признать незаконным ее увольнение из органов внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

22 апреля ГУ МВД по Новосибирской области организовало проверку после появления в соцсетях аудиозаписей с участием Устиновой. Сообщения были размещены в Telegram-канале «Омбудсмен полиции».

На аудиозаписях из мессенджера WhatsApp женщина давала указания сотрудникам о выполнении норм по составлению протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции. В частности, Устинова в голосовых сообщениях просила полицейских составлять по 8–10 протоколов для предоставления отчета начальству. После установления достоверности обнародованных записей сотрудница полиции была уволена.