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Сотрудники Facebook объявили «виртуальную забастовку»

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Десятки сотрудников американской компании Facebook объявили «виртуальную забастовку», обвинив ее главу Марка Цукерберга в бездействии относительно публикаций президента США Дональда Трампа в этой соцсети в связи с протестами и беспорядками в стране. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает Reuters.

Прервавшие работу сотрудники добавляют к своему цифровому профилю сообщение о том, что они «вышли из офиса» в знак протеста. В акции участвуют и несколько топ-менеджеров Facebook.

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«Бездействие Facebook в снятии сообщения Трампа, подстрекающего к насилию, заставляет меня стыдиться работать в компании. Молчание — это соучастие», — написала в Twitter инженер платформы Лорен Тан.

Как написал директор по дизайну продуктов для новостной ленты соцсети Райан Фрейтас, «Цукерберг ошибается», и он постарается изменить его мнение. Для лоббирования изменений в компании он уже мобилизовал более 50 коллег, отмечает издание.

Цукерберг намерен встретиться с сотрудниками не в пятницу, как предусматривалось ранее, а во вторник, 2 июня.

29 мая Twitter решила не удалять твит президента США Дональда Трампа с угрозой взять ситуацию в Миннеаполисе под контроль американской армии, а пометила его как нарушающее правила компании «в отношении героизации насилия».

Речь идет о сообщении главы Белого дома о том, что участники беспорядков в США оскверняют память Джорджа Флойда. Трамп заявил о готовности отправить военных в города, где проходят протесты, и подчеркнул, что власти возьмут ситуацию под контроль.

Цукерберг раскритиковал Twitter за маркировку публикации президента США и отметил, что подобные платформы не должны «быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн».

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