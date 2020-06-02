Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров

Снижение потребительского спроса заставит запасы необходимых товаров у российских торговых сетей постепенно сокращаться. Такой прогноз дал глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 2 июня.

Дело в том, что, по словам министра, при ажиотажном спросе, который наблюдался в стране в течение 10 дней в середине марта, логистическим центрам пришлось пересмотреть объемы резервной продукции. Так как традиционные запасы, сформированные на 21 день, улетучились за два дня. В связи с этим, как отметил Мантуров, было принято решение перейти на 60-дневный формат запасов.

По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед. Речь идет о продукции с длительным сроком хранения. При этом запасы быстропортящихся товаров пополняются регулярно.

Министр подчеркнул снижение потребительского спроса и количества визитов покупателей, но в тоже время он указал на рост среднего чека. По его словам, в скором времени ситуация на рынке позволит постепенно снижать долю накопленных товаров на складах и вернуться к 21-дневному формату запасов.

«То есть человек приходит в магазин реже, но покупает больше, чем в то же время в прошлом году. Но мы исходим их того, что сформированные запасы будут постепенно снижаться и мы вернемся к традиционной практике, которая была до этого. Очень на это рассчитываю, но пока мы не расслабляемся и будем снижать эти запасы постепенно», — цитирует его «РИА Новости».

23 апреля в Минпромторге отметили спад ажиотажа на продукты питания, который наблюдался в марте. Как уточнили в ведомстве, «полки магазинов полны товаров» и продовольственные товары не закончатся. Представители министерства также успокоили граждан, заверив, что цены на продукты в России стабильны и поводов для беспокойства о возможном резком скачке нет.

За день до этого возможность дефицита каких-либо категорий продуктов исключили и в Минсельхозе. В ведомстве заверили, что предприятия пищевой отрасли работают бесперебойно, даже в условиях повышенного спроса».

Российские торговые сети, как отметил Мантуров, 19 апреля, постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца. При этом министр допустил постепенное повышение цен на импортные товары из-за разницы в курсах валют.