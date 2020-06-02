Источник рассказал о плане кабмина по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы ниже 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Об этом 2 июня сообщает РБК со ссылкой на проект плана.

В целом проект содержит как уже объявленные меры (прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице до размеров МРОТа), так и новые идеи. Предлагается с 1 января 2021 года реализовать новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и пособиям, выплачиваемым в рамках социального страхования гражданам, имеющих детей. На реализацию потребуется около 52 млрд рублей.

С октября 2020 года предлагается установить минимальную ставку почасовой оплаты труда тех, кто устроился на неполный рабочий день для борьбы «с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время».

Также предлагается обеспечить возможность перехода работников на удаленный или комбинированный режим работы без заключения каких-либо дополнительных соглашений к уже действующему трудовому договору. Для муниципальных и государственных служащих тоже предусматривается возможность перевода на дистанционную работу.

Помимо этого, выдвинуто предложение создать «социальное казначейство», которое будет предоставлять социальную поддержку. К декабрю 2020 года Минтруд должен установить единый подход к определению состава семьи и перечня доходов для предоставления мер соцподдержки. Отмечается, что смягчение условий назначения досрочной пенсии не вошло в проект документа.

Содержание документа изданию подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговую версию могли вносится изменения, отмечает РБК.

Ранее, 1 июня, председатель правительства Михаил Мишустин заявил о готовности общенационального плана восстановления экономики страны. Как он отметил, в этот день документ представят российскому президенту Владимиру Путину.

Цель документа, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

28 мая Мишустин поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа должны были подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей.