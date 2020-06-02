Ученый назвал последствия вспышки на Солнце

Произошедшая 29 мая вспышка на Солнце вряд ли способна оказать заметное влияние на жизнь людей, однако она может быть предвестником более мощных вспышек. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

Ученый пояснил, что солнечный цикл длится примерно 11 лет, предыдущий максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году.

«Сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025», — цитирует Гончарова РБК.

Он добавил, что в последнее время заметных вспышек на Солнце не было. По его словам, недавнее событие является «интересным, но не выдающимся».

В понедельник, 1 июня, сообщалось, что на Солнце произошла мощнейшая с октября 2017 года вспышка. Вспышку класса М — среднюю из больших — зафиксировала орбитальная обсерватория солнечной динамики (SDO).