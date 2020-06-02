Число выявленных случаев коронавируса на Гаити превысило 2 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Гаити за последние сутки увеличилось на 259 до 2124. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает портал Haiti Libre со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, число летальных исходов достигло 44. В больницах сейчас остаются 364 человека, еще 1395 находятся на карантине дома.

Власти беднейшего государства западного полушария во второй половине марта ввели на всей его территории ЧП, которое предполагает закрытие воздушных, сухопутных и морских границ, а также школ, университетов, церквей и действие комендантского часа.

На прошлой неделе президент страны Жовенель Моиз продлил на два месяца действие режима чрезвычайной ситуации и заявил об обязанности граждан носить маски в общественных местах.

Ранее, 1 июня, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются.

Вспышка коронавируса SARS-COV-2 была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). В настоящее время эпидемия вируса распространилась практически во всех странах мира. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 млн случаев заражения, умерлои более 371 тыс. человек.