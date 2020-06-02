Американские журналисты сравнили выход из ДОН с Карибским кризисом

Издание The National Interest сравнило выход США из Договора по открытому небу (ДОН) с Карибским кризисом 1962 года.

По мнению автора статьи, выход из ДОНа продолжит процесс разрушения режима контроля над вооружениями между Соединенными Штатами и бывшим СССР, который создавался десятилетиями. Ускорил это разрушение президент США Дональд Трамп, в одностороннем порядке выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и отказавшись принять предложение президента России Владимира Путина продлить еще на пять лет новый договор СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года.

Давление на Россию и Китай со стороны Соединенных Штатов с целью вынудить заключить новую трехстороннюю сделку по стратегическим ядерным вооружениям может похоронить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и, вероятно, спровоцирует новую гонку вооружений, уверен эксперт издания.

1 июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что после предпринятых шагов по разрушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу США значительно увеличили военную активность вблизи российских границ.

О выходе из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, обвинив Россию в несоблюдении условий договора. Решение вступит в силу через шесть месяцев. В частности, Вашингтон упрекает Москву в нарушении условий договора при отказе доступа к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль границы с регионами Абхазии и Южной Осетии, так как они являются независимыми государствами.

В МИД РФ решение США назвали прискорбным. В ведомстве отметили, что Вашингтон не раз нарушал условия договора, и призвали США опубликовать список российских объектов, съемку которых они провели за последние годы.

Решение Трампа раскритиковали члены конгресса США, назвав такой шаг «пощечиной союзникам в Европе», и главы МИД сразу 10 европейских стран. В НАТО считают, что США могут пересмотреть решение о выходе из ДОН, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с границей Грузии.