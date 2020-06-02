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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жителей столичного региона во вторник, 2 июня, ожидает дождливая прохладная погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Москве днем воздух прогреется до 12–14 градусов выше ноля, ночью столбики термометров покажут 9–11 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 10 до 15 градусов, ночью похолодает 6–11 градусов.

Скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5–10 м/с, местами порывы могут достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 12:00 мск среды, 3 июня.

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