Прямой эфир

Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило владельца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судно «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток – 2» сменило владельца и теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта фонд входил в группу «Газпром». Уставный капитал фонда составляет 123 млн рублей, а его основным видом деятельности является аренда и управление недвижимостью. Также издание сообщает, что в конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток – 2»
Европейцам следует проявить больше самостоятельности и не поддаваться давлению США

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов пояснил изданию, что изменение собственника судна на этот фонд связано с тем, что возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Это также означает, что под санкции может попасть сам «Академик Черский». Однако источник в «Газпроме» сообщил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

«Газпром» приобрел «Академик Черский» в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стало известно о «горячем» споре Меркель и Трампа из-за «Северного потока — 2»
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел к базе «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020