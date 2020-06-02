Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило владельца

Судно «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток – 2» сменило владельца и теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации корабля в Российском международном реестре судов.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта фонд входил в группу «Газпром». Уставный капитал фонда составляет 123 млн рублей, а его основным видом деятельности является аренда и управление недвижимостью. Также издание сообщает, что в конце марта фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов пояснил изданию, что изменение собственника судна на этот фонд связано с тем, что возможные санкции США именно против этого юридического лица считаются неопасными. Это также означает, что под санкции может попасть сам «Академик Черский». Однако источник в «Газпроме» сообщил, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

«Газпром» приобрел «Академик Черский» в 2015 году. Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года, а информация о нем находилась на сайте компании по крайней мере до февраля 2020 года.

В декабре 2019 года ключевой субподрядчик «Северного потока – 2», швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работы по укладке труб для газопровода по дну Балтийского моря из-за введенных Вашингтоном санкций, которые прописаны в оборонном бюджете США. Документ был принят в декабре, он предусматривает ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток – 2».

В России решили самостоятельно достроить газопровод и ввести его в эксплуатацию в 2020 году. В МИД РФ американские санкции назвали жестом отчаяния при попытке заблокировать проект, выгодный России и Европе, а также примером «недобросовестной экономической конкуренции».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики для обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран Евросоюза поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и США.