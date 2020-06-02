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Страны ОПЕК+ близки к продлению квоты по сокращению добычи нефти

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы продлить текущую квоту сокращению по добыче нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Соглашение стран ОПЕК+ по сокращению добычи вступило в силу 1 мая, оно предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей до конца июня. Договоренности будут действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года добыча снизится на 7,7 баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

При этом издание со ссылкой на источники сообщает, что страны альянса близки к тому, чтобы текущая квота по сокращению добычи действовала до начала сентября. При этом стороны соглашения якобы перенесли запланированную на 9 июня телеконференцию на 4 июня.

20 мая в Минэнерго заявили о восстановлении спроса на нефть в мире в мае на 20%. Эксперты указали, что на рост мировых котировок нефти положительно повлияли вступление в силу нового соглашения ОПЕК+ и дополнительное сокращение добычи ближневосточными поставщиками.

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