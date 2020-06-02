Парень Бузовой похвастался покупками на миллион рублей

Блогер и певец Давид Манукян (Dava), который встречается с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, потратил на шопинг 1 млн рублей. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram.

Кроме того, Dava похвастался часами Rolex и новой машиной. Он пояснил, что «поднимал настроение, как мог».

«Купил себе (обувь) Versace, где-то тысяч 60–70 это стоит. Вот эта куртка Balenciaga (Оль, прости пожалуйста), сколько она… 93 тыщи», — сообщил Манукян, демонстрируя покупки на камеру.

Давиду Манукяну 26 лет. В Новосибирске, где он родился и вырос, за миллион рублей можно купить квартиру-студию, отмечает телеканал «360». В родном городе он учился в РАНХиГС и подрабатывал торговлей автозапчастями. Его родители — местные предприниматели. В 2017 году он переехал в Москву, где начал карьеру блогера и музыканта. В декабре 2019 года Ольга Бузова подтвердила свой роман с Манукяном, пишет «Федеральное агентство новостей».

6 марта Давид Манукян опроверг слухи о том, что его возлюбленная Ольга Бузова содержит его материально. Он также назвал средний счет за ужин с Бузовой. По словам исполнителя, за один ужин со своей дамой он может заплатить от 20 до 80 тыс. рублей.