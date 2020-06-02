Под Брянском истощенную девочку доставили в больницу из приемной семьи

Прокуратура Брянской области начала проверку из-за доведения до истощения восьмилетней девочки. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Прокуратура проверит деятельность органов опеки и попечительства и профилактики безнадзорности, чтобы установить условия жизни и воспитания ребенка, пишет сайт kp.ru. Проверку начали после того, как ребенка доставили в больницу с обморожением ног. Предположительно, семья, в которой она проживала, морила ее голодом. Управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело по статьям «Причинение физических страданий несовершеннолетнему», «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей должностным лицом».

По данным брянского телеканала «Городской», семья проживала в одном из частных домов. Приемные родители, предположительно, злоупотребляли алкогольными напитками. Около двух недель ребенок находился без присмотра — приемная мать дома не появлялась, а отец в это время постоянно пил, отмечает телеканал «360». Истощенную девочку в доме увидел сосед, который тоже зашел выпить. Он увел ребенка к себе, помыл и накормил ее, после чего позвонил в полицию. Девочку положили в больницу. Отмечается, что на вид ребенку можно было дать не больше трех лет.

2 июня сообщалось, что дети, отец которых ранее увел их в лес на время пандемии, сейчас вернулись в семью и находятся у бабушки. Органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах.