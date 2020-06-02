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Польша завершила первый этап строительства канала на Балтийской косе

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Фото: TASS/EPA/Adam Warzawa
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Первый этап работ по строительству канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Business Insider.

Строители закончили земляные работы, сделали пирс для стоянки судов. Началось строительство северного, западного (900 м) и восточного (500 м) молов, а также опор двух мостов, рассказал министр экономики морского и внутреннего водного транспорта страны Марок Грубарчык.

Власти Польши планируют построить канал, чтобы польские суда могли заходить в порты на заливе, минуя российские воды. Ожидается также, что создание канала оживит экономику Варминьско-Мазурского воеводства. Завершить работы планируется в 2022 году.

В марте прошлого года Евросоюз приостановил строительство из-за того, что проект не согласовали с Еврокомиссией. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что власти Польши должны были обсудить строительство канала с региональным правительством, поскольку у России и соседней республики есть действующее соглашение по Калининградскому заливу.

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