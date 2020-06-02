Прямой эфир

Более 200 приусадебных участков в Подмосковье остаются подтопленными из-за дождей

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 200 приусадебных участков и 15 дачных домов остаются подтопленными в Московской области из-за сильных дождей, которые прошли в регионе 30 и 31 мая. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на 20:00 понедельника, 1 июня, в восьми муниципальных образованиях остаются подтопленными 211 приусадебных участков, 15 дачных домов, один мост, пишет РИАМО. Кроме того, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет.

В ликвидации последствий ливней участвуют 156 человек, 65 единиц техники, в том числе 37 человек и 12 единиц техники от МЧС. Оказывается адресная помощь населению, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет, ситуация находится под контролем, пишет агентство городских новостей «Москва».

С 30 мая по 1 июня освободили: 96 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка дороги. За сутки откачено 4880 куб. м воды мотопомпами. Всего было откачено 11 057 куб. м воды.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, наиболее сильно от дождей пострадали Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск, отмечает телеканал «360».

Затопило дачные поселки, в некоторых местах затруднен подъезд к многоквартирным домам, уточняет RT.

31 мая в МЧС рассказали о последствиях дождей в Подмосковье. Сообщалось, что свыше 120 приусадебных участков и больше 20 дачных домов оказались подтоплены в Московской области из-за ливня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве выпало 185% месячной нормы осадков за три дня
Май 2020 года оказался самым влажным за историю метеонаблюдений в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020