В Приморье в семью вернулись уведенные отцом в лес на карантин дети

Дети, отец которых ранее увел их в лес на время пандемии, сейчас вернулись в семью и находятся у бабушки. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в приморском крае Ольга Романова во вторник, 2 июня.

По ее словам, дети уже вернулись в семью (ранее они находились в больнице для оценки состояния), сейчас они находятся у бабушки, а отец приводит квартиру в порядок для дальнейшей жизни с детьми. Также Романова отметила, что органы опеки решили не ограничивать мужчину в родительских правах.

При этом ранее обсуждалась возможность отправить детей в социально-реабилитационный центр под опеку психологов и педагогов. Однако омбудсмен отметила, что школьники хоть и жили в палатке, но это было недалеко от их собственного дома, а отец создал им приемлемые условия.

Что касается нарушения прав ребенка, то они произошли в тот момент, когда старший из детей — ученик девятого класса — пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов.

26 мая сообщалось, что в Приморье правоохранители составили административный протокол на мужчину, который ушел жить в лес с тремя детьми, сообщили 26 мая в региональном УМВД.

«В отношении главы семейства составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей»)», — говорится в сообщении.

Ранее в краевом управлении СК сообщили, что мужчина забрал троих детей — двоих мальчиков 2008 и 2004 года рождения и девятилетнюю девочку — и ушел в лес. Семью обнаружили спустя два дня в палатке. Детей доставили в поликлинику. Тогда Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца.