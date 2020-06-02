Суд арестовал обвиняемого в похищении ребенка на Чукотке

Суд заключил под стражу жителя Анадыря, который обвиняется в похищении двухлетней девочки, которую без присмотра оставили на улице в коляске. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает СУСК РФ по Чукотскому АО.

«Ему предъявлено обвинение в совершении похищения заведомо несовершеннолетнего. Со слов обвиняемого, данное преступление им совершено из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее следователи сообщили, что 54-летнего жителя Анадыря задержали по подозрению в похищении из коляски девочки.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

В марте сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был обнаружен живым.