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Суд арестовал обвиняемого в похищении ребенка на Чукотке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд заключил под стражу жителя Анадыря, который обвиняется в похищении двухлетней девочки, которую без присмотра оставили на улице в коляске. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает СУСК РФ по Чукотскому АО.

«Ему предъявлено обвинение в совершении похищения заведомо несовершеннолетнего. Со слов обвиняемого, данное преступление им совершено из корыстных побуждений», — говорится в сообщении.

По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.

Ранее следователи сообщили, что 54-летнего жителя Анадыря задержали по подозрению в похищении из коляски девочки.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

В марте сообщалось, что из роддома в Йошкар-Оле похитили новорожденную девочку. Мать ребенка вышла из палаты на процедуры, а когда вернулась, то уже не обнаружила дочери. Впоследствии ребенок был обнаружен живым.

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