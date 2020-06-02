Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-продажи алкоголя в 2020 году

В Минпромторге рассчитывают на разрешение в России продажи алкоголя онлайн уже в 2020 году, сообщает «РИА Новости».

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу — ведь приняли недавно решение о фармпродукции, ее реализации через интернет-торговлю, хотя и с существенными ограничениями по реализации этого решения», — сказал в интервью агентству глава ведомства Денис Мантуров.

Переход в марте многих россиян на режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции заставил власти вернуться к активному обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. Дискуссии вокруг этого вопроса ведутся в России уже несколько лет.

Особые споры вызывает способ проверки возраста покупателей. По словам главы Минпромторга, разницы между продажей алкоголя в магазине или через интернет-площадку, по большому счету, нет.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность», — сказал министр. Такой способ, отметил Мантуров, обеспечит гарантию того, что спиртное не будет продаваться тем категориям граждан, которым это не положено.

Ранее, 17 апреля, инициативу интернет-торговли винодельческой продукцией поддержал Минсельхоз России. Однако необходимо, чтобы при этом соблюдались требования законодательства, заявила замглавы ведомства Оксана Лут.

13 апреля Минфин поддержал предложение общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» о легализации продажи алкоголя через интернет.

Законопроект, разрешающий торговлю алкоголем через интернет, был внесен Министерством финансов в конце 2019 года, но Минздрав и Роспотребнадзор до сих пор не позволили его принять. В документе предложено легализовать продажи спиртного в Сети, причем предполагается, что инициатива будет реализована последовательно.