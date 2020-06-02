Мощнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

Астрономы в США зафиксировали мощнейшую с осени 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.

Эксперты Обсерватории солнечной динамики (SDO) отнесли вспышку к М-классу. Астрономы ее классифицируют как среднюю из больших, отмечает НСН. Обычно подобные вспышки предваряют более слабые проявления солнечной активности.

По словам специалистов, излучение от нее на здоровье людей не повлияет. Предположительно, вспышка может ухудшить только качество сотовой связи и GPS, отмечает телеканал «Звезда».

По словам главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева ТАСС, Солнце в 2017 году впало в долгую «спячку», которая продолжалась три года — до утра 1 июня 2020 года.

«Остается разобраться, означает ли это, что рост вспышечной активности во всем предстоящем цикле будет столь же бурным, или это является лишь случайностью», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ученые продолжат наблюдение за Солнцем, чтобы определить, на какой стадии 11-летнего цикла оно находится. Для этого обычно требуется от шести до 11 месяцев, отмечает телеканал «360».

Эксперты отслеживают солнечные пятна и активность звезды. Эти ключевые данные помогут определить минимум или максимум переживает Солнце. Расшифровать информацию получится только путем долгих наблюдений.

В январе 2020 года американские астрономы опубликовали наиболее детальные фотографии поверхности Солнца.