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Мощнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

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Астрономы в США зафиксировали мощнейшую с осени 2017 года вспышку на Солнце. Об этом сообщается на сайте NASA.

Эксперты Обсерватории солнечной динамики (SDO) отнесли вспышку к М-классу. Астрономы ее классифицируют как среднюю из больших, отмечает НСН. Обычно подобные вспышки предваряют более слабые проявления солнечной активности.

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По словам специалистов, излучение от нее на здоровье людей не повлияет. Предположительно, вспышка может ухудшить только качество сотовой связи и GPS, отмечает телеканал «Звезда».

По словам главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергея Богачева ТАСС, Солнце в 2017 году впало в долгую «спячку», которая продолжалась три года — до утра 1 июня 2020 года.

«Остается разобраться, означает ли это, что рост вспышечной активности во всем предстоящем цикле будет столь же бурным, или это является лишь случайностью», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ученые продолжат наблюдение за Солнцем, чтобы определить, на какой стадии 11-летнего цикла оно находится. Для этого обычно требуется от шести до 11 месяцев, отмечает телеканал «360».

Эксперты отслеживают солнечные пятна и активность звезды. Эти ключевые данные помогут определить минимум или максимум переживает Солнце. Расшифровать информацию получится только путем долгих наблюдений.

В январе 2020 года американские астрономы опубликовали наиболее детальные фотографии поверхности Солнца.

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