Москвичам расскажут об экологических профессиях будущего на онлайн-лекции 2 июня

Жителям Москвы расскажут о перспективах экологических профессий на онлайн-лекции в рамках специального онлайн-проекта «На связи с природой». Об этом 2 июня сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В пресс-службе уточнили, что лекция «Экопросветитель — профессия будущего» пройдет в 14:00 во вторник, 2 июня, на YouTube-канале «Мосприрода». Лекцию проведет Роман Бариев, начальник эколого-просветительского центра «Экошкола Кусково», сооснователь студенческой экологической организации MGIMO Goes Green, выпускник кафедры международных комплексных проблем экологии и природопользования (МГИМО).

На ней слушатели узнают о перспективах экологических профессий в ближайшем будущем, об экологических профессиях в отрасли, о том, какие новые профессии появятся к 2030 году. Кроме этого, москвичам расскажут о работе экошколы «Кусково» и о том, что значит работа экологом в настоящее время. На мероприятии пройдет викторина.

28 мая сообщалось, что в Магадане в 2020 году начнут обследование бухты Нагаева и составление проекта по подъему затонувших судов. Работы предложили включить в национальный проект «Экология».