В Иркутской области произошел пожар в неэксплуатируемом здании

В Иркутской области загорелось неэксплуатируемое здание, сообщает во вторник, 2 июня, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В городе Бирюсинске произошел пожар в бывшем гараже на закрытой территории на площади 800 кв. м. Огонь не распространяется.

Сообщается, что пострадавших нет.

На месте происшествия работают 12 человек и три единицы спецтехники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне пожар произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга на улице Вербной. Загорелась заброшенная воинская часть, огонь охватил 600 кв. м.