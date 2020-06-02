Сотрудники Facebook протестуют из-за отказа Цукерберга удалять пост Трампа

Сотрудники Facebook, недовольные решением главы соцсети Марка Цукерберга сохранить публикацию президента США Дональда Трампа о ситуации с беспорядками в Миннеаполисе, объявили онлайн-забастовку. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает газета New York Times.

Ранее Трамп написал в Twitter, что направит в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию с беспорядками, возникшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, под контроль. Глава Белого дома также написал, что «мы возьмем (ситуацию) под контроль, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба». Позже социальная сеть пометила сообщение Трампа как нарушающее правила компании о героизации насилия. Твит президента скрыт, его можно прочесть только кликнув на сообщение администрации сайта.

Цукерберг же оставил запись в Facebook, объяснив это желанием позволить пользователям самовыражаться и отметил, что упоминание Национальной гвардии — это предупреждение о действиях государства, и люди должны знать, если власти планируют использовать силу.

Десятки сотрудников Facebook заявили, что недовольны решением Цукерберга, отмечает издание, и отказываются работать, чтобы поддержать протестующих по всей стране.

Несколько сотрудников распространили петиции и угрожали уволиться, другие публично использовали социальную сеть Twitter, чтобы высказать свое недовольство.

«Вместе с темнокожими сотрудниками компании и всеми, у кого есть совесть, я призываю Марка (Цукерберга) немедленно удалить публикацию президента, пропагандирующую насилие, убийство и неизбежную угрозу темнокожим», — цитирует газета слова одного из сотрудников компании.

В связи с недовольством сотрудников Цукерберг решил провести запланированную встречу с ними не в четверг, а уже во вторник.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступило сообщение из местного магазина о крупном чернокожем мужчине, который расплатился якобы фальшивыми купюрами и будучи в нетрезвом виде собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.

28 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о регулировании деятельности социальных сетей на территории страны. По словам американского лидера, у таких общественных платформ не должно быть редакционной политики, поскольку они не являются средствами массовой информации. Он считает, что соцсети «образовали монополию» и ограничивают своих пользователей в свободе слова.