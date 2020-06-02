Тунис откроет границы с 27 июня

Власти Туниса откроют границы страны с 27 июня. Об этом 1 июня сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Решение об открытии границ приняли в понедельник, 1 июня, по результатам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Элиаса Фахфаха. Участники встречи обсудили социально-экономическую ситуацию и социальную обстановку, в результате чего комиссия постановила открыть морские, воздушные и сухопутные границы Туниса с 27 июня.

Помимо этого, было принято решение и снятии ограничения для населения на перемещения между провинциями внутри страны с 4 июня. Вместе с тем, тунисские власти продолжат организацию вывозных авиарейсов для своих граждан, которые по прибытии в страну будут обязаны провести минимум неделю в специально отведенных гостиницах, взяв на себя все траты на проживание.

Кроме этого, с 4 июня в Тунисе введут последний этап смягчения карантинного режима, в ходе которого предполагается постепенное снятие всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, а также открытие мечетей для прихожан, пишет НСН.

По последним данным минздрава Туниса, всего в стране выявлено 1084 случая заражения коронавирусом, 48 человек умерли от осложнений, 964 выздоровели, пишет REGNUM.

1 июня сообщалось, что Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня. Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано подчеркнул, что итальянское правительство рассчитывает, что российское руководство к этому времени также откроет свои границы.