Человек пострадал в результате конфликта на юго-востоке Москвы

В Москве один человек пострадал в результате конфликта. Об этом 1 июня агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино в районе дома 166 по Волгоградскому проспекту. Участвовали в нем несколько граждан, в результате чего один из них был госпитализирован с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что с места ЧП на автомобиле скрылись четыре человека. Правоохранители ведут их розыск.

7 мая сообщалось, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства избиения прохожего на юге Москвы. К мужчине подошла группа неизвестных, которые поинтересовались у него, откуда он. Когда пострадавший ответил, что «он не из Чертаново», злоумышленники напали на него, избили, а затем скрылись. Отмечается, что ограбления не было.