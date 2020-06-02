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СК задержал отца утонувшей в Северо-Крымском канале девочки

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Фото: facebook.com/skcrimsevastopol
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Отец утонувшей в Северо-Крымском канале девочки задержан. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Согласно сообщению, мужчина задержан по подозрению в оставлении в опасности своей дочери, в результате чего ребенок погиб. В настоящее время в отношении отца ребенка проводятся все необходимые следственные действия.

Также в ведомстве отметили, что мужчина оставил девочку без присмотра и не заметил ее исчезновения, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент правоохранители осмотрели место происшествия, жилище семьи, допросили родственников и очевидцев. Также назначены экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.

О поисках ребенка 1 июня сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Следователи, в свою очередь, уточнили, что девочка пропала накануне во время похода на рыбалку со своим отцом. Родитель распивал алкоголь с друзьями и оставил дочь без присмотра, после чего девочка исчезла. О пропаже правоохранителям сообщила бабушка ребенка.

Позднее в тот же день водолазы обнаружили тело шестилетней девочки в воде Северо-Крымского канала на территории Крымского полуострова.

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