МИЦ «Известия» отмечает три года с момента создания

Первый и самый крупный частный мультимедийный информационный центр «Известия» начал работу 2 июня 2017 года. В этом году центр отмечает трехлетие с момента создания.

Впервые о создании центра было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме. МИЦ «Известия» был создан на базе новостных служб РЕН ТВ, Пятого канала и газеты «Известия». С тех пор редакции всех входящих в МИЦ информационных ресурсов работают как единая служба новостей, которая производит контент для любой среды в любом формате.

По данным рейтинга «Медиалогии» газета «Известия» ежемесячно возглавляет топ самых цитируемых газет в России, сохраняя имидж авторитетного источника аналитики и новостей для сотен тысяч жителей.

МИЦ «Известия» также включил в себя новые проекты, в рекордные сроки завоевавшие популярность читателя и зрителя — мультимедийный портал IZ.RU, круглосуточные телевизионный канал «Известия» и городской телеканал Санкт-Петербурга «78».

Ежемесячная аудитория флагманского портала IZ.RU увеличилась за прошедшие три года в 3,6 раза (на 263%), общая онлайн-аудитория МИЦ «Известия» составляет на сегодняшний день более 50 млн человек. Информационный портал IZ.RU регулярно входит в тройку популярных интернет-СМИ по версии LiveInternet. За минувший год просмотры относительно молодого интернет-ресурса увеличились на 21%, рекордным стало увеличение просмотров видео на 25%. Количество визитов на сайт составляет более 637 млн.

МИЦ «Известия» производит информационный контент для телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, которые входят в топ-5 самых популярных каналов России. Новости пользуются доверием аудитории, а эксклюзивные материалы имеют высокую цитируемость у других телеканалов и СМИ.

Круглосуточный информационный телеканал «Известия», с аудиторией более 74 млн зрителей по всей России, является лидером внедомашнего просмотра. Его доля неизменно растет, с каждым годом в среднем на 12%. С 2019 года видеоновости «Известий» присутствуют не только в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых телеоператоров, но и в мобильном приложении программы лояльности «Город» для пользователей карты «Тройка», транслируются в наземном транспорте и МФЦ Подмосковья, поездах «Сапсан» и «Ласточка» РЖД, аэропорту Симферополя, на крупных российских и международных мероприятиях.

В марте 2019 года МИЦ «Известия» открыли уникальную площадку для проведения мероприятий, брифингов, пресс-конференций, круглых столов — мультимедийный пресс-центр. За год в нем состоялось более 100 мероприятий с участием более 500 гостей.

Телеканал «78» также пользуется популярностью, за ним прочно закрепилась позиция главного городского телеканала Санкт-Петербурга с качественной актуальной повесткой. За сутки количество телезрителей превышает 500 тыс. человек, а в 2019 году, по данным «Медиалогии», телеканал занял третье место в топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов Северной столицы.

В социальных сетях аудитория канала насчитывает более 325 тыс. пользователей, охватывая при этом более 180 млн человек. Кроме того, в 2019 году телеканал «78» единственным в стране запустил новости с сурдопереводом в прямом эфире с окном сурдопереводчика на 1/3 экрана.

В апреле «Известия» вновь заняли первое место в рейтинге цитируемости российских печатных изданий по версии компании «Медиалогия». Индекс цитируемости издания составил 3 097,67. Первую строчку «Известия» заняли с большим отрывом от ближайших конкурентов — газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 632,71) и «Российской газеты» (ИЦ: 1 190,06). Самыми цитируемыми в апреле стали материалы газеты, посвященные росту цен на продовольственные товары, ситуации вокруг коронавирусной инфекции, а также ситуации на рынке труда в связи с режимом самоизоляции.