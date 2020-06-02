Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав опроверг сообщения о нехватке СИЗ у медиков в регионах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионах России не наблюдается, по некоторым позициям отмечается рост запасов в несколько раз, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Скрытый резерв: кабмин намерен создать промышленный запас лекарств и масок
Это поможет избежать дефицита в случае эпидемий

Он отметил, что в начале пандемии Россия, как и большинство стран, столкнулась с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет. Благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах РФ, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты РФ с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19, фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года», — цитирует Фисенко пресс-служба Минздрава.

В частности, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество одноразовых защитных медицинских халатов в регионах России выросло с 2,6 до 9,2 млн штук (в 3,5 раза), одноразовых защитных комбинезонов или костюмов — с 340 тыс. до 5 млн штук (в 14,7 раза), одноразовых респираторов — с 1,3 до 6,8 млн (в 5,2 раза), защитных очков — с 193 тыс. до 1,5 млн (в 7,9 раза), одноразовых медицинских шапочек — с 18,8 до 29,5 млн (в 1,6 раза), одноразовых защитных медицинских масок — с 49,8 до 105,1 млн (в 2,1 раза), количество медицинских перчаток — с 188 до 228,6 млн пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил — с 4,5 до 11,3 млн пар (в 2,5 раза).

15 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в стране. По его словам, регионы своевременно их закупили по требованию Минздрава — как российского, так и зарубежного производства. Он также добавил, что в стране созданы запасы перчаток на 90 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
200 тыс. москвичей проверили на антитела к коронавирусу
Ракова рассказала о снижении накала в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020