Минздрав опроверг сообщения о нехватке СИЗ у медиков в регионах

Дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в регионах России не наблюдается, по некоторым позициям отмечается рост запасов в несколько раз, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Он отметил, что в начале пандемии Россия, как и большинство стран, столкнулась с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет. Благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав регионов, постоянному мониторингу запасов средств индивидуальной защиты в субъектах РФ, распределению внутренних и внешних поставок средств индивидуальной защиты в субъекты РФ с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19, фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля (начало мониторинга) по 31 мая 2020 года», — цитирует Фисенко пресс-служба Минздрава.

В частности, по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество одноразовых защитных медицинских халатов в регионах России выросло с 2,6 до 9,2 млн штук (в 3,5 раза), одноразовых защитных комбинезонов или костюмов — с 340 тыс. до 5 млн штук (в 14,7 раза), одноразовых респираторов — с 1,3 до 6,8 млн (в 5,2 раза), защитных очков — с 193 тыс. до 1,5 млн (в 7,9 раза), одноразовых медицинских шапочек — с 18,8 до 29,5 млн (в 1,6 раза), одноразовых защитных медицинских масок — с 49,8 до 105,1 млн (в 2,1 раза), количество медицинских перчаток — с 188 до 228,6 млн пар (в 1,2 раза), количество высоких бахил — с 4,5 до 11,3 млн пар (в 2,5 раза).

15 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в стране. По его словам, регионы своевременно их закупили по требованию Минздрава — как российского, так и зарубежного производства. Он также добавил, что в стране созданы запасы перчаток на 90 дней.