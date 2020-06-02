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Пенсионный фонд РФ перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба фонда в понедельник, 1 июня.

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Согласно сообщению ведомства, средства уже направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей. Таким образом, выплаты получили больше половины всех, кто имеет право на поддержку по указу президента.

Отмечается, что на сегодняшний день ПФР перевел более 145 млрд рублей (размер выплаты составляет 10 тыс. рублей). Первыми материальную помощь от государства получили граждане, которые подали заявления до 22 мая включительно.

Также в фонде рассказали, что на проверку заявки уходит около пяти дней, а сама выплата осуществляется в течение трех дней. Таким образом, те граждане, которые подали заявление с 23 по 25 мая, смогут получить деньги 2 июня, пишет «Газета.ру».

Заявление можно подать через портал госуслуг.

О том, что граждане смогут с 1 июня получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет, стало известно 11 мая в ходе обращения президента России Владимира Путина к нации. Окончательный срок подачи заявок — до 1 октября текущего года.

Кроме того, Путин заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет и об увеличении минимального размера пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля.

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